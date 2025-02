Tpi.it - Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin: “Risultati positivi dal vertice di Riad” con gli Usa

Leggi su Tpi.it

Ilgiudica “dei negoziati tra le delegazioni di Russia e Stati Uniti a”, in Arabia Saudita, dove ieri si sono incontrati il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, riaprendo il dialogo tra Washington e Mosca a quasi tre anni dall’invasione russa dell’.“La Russia ha compiuto il primo passo per riprendere la collaborazione con gli Stati Uniti in una serie di settori di reciproco interesse, tra cui il Medio Oriente”, ha dichiarato, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale russa RIA Novosti. “L’obiettivo e l’oggetto della discussione dell’incontro diera ripristinare la fiducia (tra le parti, ndr)”.Durante i negoziati di, secondo quanto riferito dalla delegazione russa, composta oltre che da Lavrov anche dal suo consigliere per gli affari esteri Yuri Ushakov e dal capo del Fondo sovranoKirill Dmitriev, i rappresentanti degli Stati Uniti si sono dichiarati disponibili a collaborare con Mosca, in particolare “su questioni economiche relative ai mercati energetici, all’aerospazio e ad altri settori”.