Agi.it - Ucraina e dazi agitano la maggioranza. Salvini: "Trump? Gli daremo il Nobel pace"

AGI - L'opposizione continua a chiedere che Giorgia Meloni riferisca in Aula. Chiamata in causa più volte nelle ultime settimane, dal 'caso Almasri' alla situazione internazionale, la premier di ritorno dal vertice di Parigi sta incontrando il commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione, Magnus Brunner. La linea è quella di sottrarsi alle polemiche politiche. Io lavoro per l'Italia, il refrain. Ma la politica estera agita anche la. Marina Berlusconi ha lanciato l'allarme: le mosse di"assomigliano ad atti di bullismo", ha sostenuto la primogenita del Cavaliere, "spero non diventi il rottamatore dell'Occidente". E ha poi lanciato l'attacco contro i padroni delle Big tech, senza fare alcun riferimento specifico ad Elon Musk. Poi è arrivata la 'risposta' di Matteo: "Se uno riesce a mettere al tavolo Putin e Zelensky, Netanyahu e i Paesi arabi, gli diamo ilper la, altro che bullismo".