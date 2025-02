Lettera43.it - Ucraina, droni russi su Odessa: in 160 mila senza luce e riscaldamento

Mentre Trump incolpa Kyiv per lo scoppio del conflitto con Mosca dopo i colloqui tra Usa ea che hanno indispettito Zelensky, un massiccio attacco conha colpitonella tarda serata di martedì 18 febbraio, causando esplosioni e incendi in diversi punti della città. Secondo quanto riportato dall’agenzia Unian, isarebbero arrivati dal Mar Nero, provocando danni alle infrastrutture e lasciando gran parte della cittàelettricità. Il sindaco Hennadiy Trukhanov e il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, hanno invitato i cittadini a rifugiarsi in luoghi sicuri. «In seguito al massiccio attacco nemico su una zona densamente popolata della città, non c’è elettricità, acqua ein gran parte dei quartieri residenziali», ha dichiarato Trukhanov su Telegram.