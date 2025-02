Lapresse.it - Ucraina: Berlino a Trump, assurdo descrivere Zelensky come un dittatore

Leggi su Lapresse.it

Francoforte (Germania), 19 feb. (LaPresse) – “Questo è completamente”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, commentando le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald, che ha definito il presidente ucraino, Volodymyrun “senza elezioni. “Se si guarda davvero al mondo reale e non ci si limita a twittare velocemente, allora ci si rende conto di chi in Europa purtroppo deve vivere in condizioni di dittatura: le persone in Russia, le persone in Bielorussia”, ha commentato ancora Baerbock, secondo cui “la gente ine il loro governo combattono ogni giorno per la loro libera democrazia ine noi li sosteniamoeuropei nel loro cammino verso l’Unione Europea in modo da poter garantire insieme le nostre democrazie in Europa”.