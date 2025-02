Lanazione.it - Uccisero il cane Virgola, condannati due cacciatori

Grosseto, 19 febbraio 2025 - I fatti risalgono al 27 gennaio 2020, ad Arcidosso, quando il proprietario del segugio maremmano di nomedecise di disfarsi delperché ritenuto non idoneo alla caccia al cinghiale. Per portare a termine l’atroce piano, l’uomo propose al suo amico di abbattere l’animale. Quest’ultimo accettò senza esitazione e sparò un colpo di fucile alla testa del, gettandone poi il corpo in un dirupo. Il Tribunale di Grosseto ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del proprietario e del suo complice. Gli imputati, entrambi membri di una squadra di caccia al cinghiale, sono statirispettivamente a 8 e 6 mesi di reclusione. “Questa condanna rappresenta un segnale importante, ma la pena inflitta è ancora troppo lieve rispetto alla gravità del crimine commesso”, dichiara Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection.