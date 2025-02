Lanazione.it - Ubriaco nel locale, si spoglia davanti alla barista e aggredisce i poliziotti

Leggi su Lanazione.it

Forte dei Marmi (Lucca), 19 febbraio 2025 – La polizia di Forte dei Marmi ha denunciato un russo di 34 anni per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo si ètoa unamostrandole le parti intime. E’ successo lunedì sera in undi Forte dei Marmi, a Vittoria Apuana. L’uomo, palesemente, pretendeva ancora da bere, e al rifiuto della, una donna di 63 anni, le ha sottratto una bottiglia di gin e si è denudatoa lei. La volante del Commissariato fortemaermino, intervenuta su richiesta del titolare del, ha individuato l’uomo in forte stato di agitazione all’interno del(dove vi erano anche altri clienti) e, dopo averlo portato all’esterno del, hanno anche dovuto usare il taser perché l’uomo si era scagliato contro i