Justcalcio.com - Tuttosport – da Toloi a De Ketelaere, quanti 4 per i nerazzurri!

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 13:20:00 Flash news da4: Saltato in scioltezza sul 2-0 e un rosso isterico. Djimsiti 4: Notte da dimenticare, per la velocità con cui lo infilano. Kolasinac 4: Suo il colpo di testa di poco alto al 2?, dietro è sofferenza pura: sul 3-0 Jutglà tira a sinistra, lui va dalla parte opposta. Posch (32? st) ng Cuadrado 5: Perde palla a metà campo nella ripartenza dell’1-0. Poco fortunato sul 3-0, dal suo tiro respinto sulla linea da Mechele al 48? prende via un altro capovolgimento mortifero. Trova il rigore. Bellanova (29? st) ng Ederson 4.5: Regia prevedibile, con palloni mal controllati e peggio distribuiti. In affanno nel recupero, vedi il 2-0. Brescianini (38? st) ng De Roon 5: Molle su Talbi nell’1-0, per il resto naviga nel limbo. Zappacosta 6: L’unico a metterci determinazione: lotta, fornisce servizi e impreca sul palo centrato al 48? (Mignolet comunque decisivo), poi l’assist a Lookman.