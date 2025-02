Bergamonews.it - Tutti pazzi per Lucio Corsi, ma Bergamo lo scoprì già nel 2015

, secondo classificato al Festival di Sanremo, è il fenomeno musicale del momento: merito delle sue doti cantautorali e del suo appariscente look da menestrello dei tempi moderni. Con il singolo “Volevo essere un duro” ha vinto il premio della critica “Mia Martini” e si è accaparrato una consistente fetta di pubblico, tanto che i suoi prossimi concerti sono giàsold-out., però, è sulla piazza da parecchi anni, anche se il pubblico mainstream lo ha conosciuto e apprezzato soltanto dopo le sue performance al 75° festival della canzone Italiana.Eppure, già nelera stato invitato a suonare a uno dei più noti festival della provincia Bergamasca: il Filagosto, dove lo si vedeva in scaletta con altri artisti diventati celebri nel tempo, come Dimartino e i Pinguini Tattici Nucleari che non hanno mancato di sottolineare la curiosità in una storia su Instagram.