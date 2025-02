Monzatoday.it - Tutti in piazza vestiti di lilla: la mobilitazione per portare la metropolitana a Monza

Leggi su Monzatoday.it

inindossando qualcosa di color, proprio come quellacheattende, ma che tarda ad arrivare.A promuovere laè l’associazione HQ, sodalizio da sempre in prima linea perlain città. L’appuntamento è per sabato, 22.