Tutti i segreti degli Etruschi in un convegno

MILANOLa Fondazione Luigi Rovati, in collaborazione con il Mart di Rovereto, ospita domani una giornata di studi per approfondire la relazione fra l’arte etrusca e l’arte del Novecento, già centrale nella mostra “del Novecento”, attualmente ospitata al Mart di Rovereto e che, al principio di aprile, si trasferirà alla Fondazione Luigi Rovati a Milano in una edizione rinnovata e complementare. Ilè curato da Lucia Mannini, Anna Mazzanti, Giulio Paolucci e Alessandra Tiddia. Ad aprire, alle 10, gli interventi Nicoletta Cardano, dell’archivio Alberto Savinio con “Glinella visione di Alberto Savinio“. A seguire Eva Weiss, esperta di Massimo Campigli con “Nuove considerazioni su Campigli e gli“ e ancora, Peter Benson Miller, storico dell’arte e curatore Etrusco-Americans.