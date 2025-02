Ilfattoquotidiano.it - Tutti i dubbi in casa Milan: dalla multa a Theo Hernandez agli atteggiamenti di Sergio Conceiçao

Rabbia, delusione, frustrazione. Tra un Ibrahimovic che pensa (e dichiara) a quanto sia più forte ildi quest’anno rispetto a quello che ha vinto lo Scudetto con lui in campo; tra una società cheper la follia che gli è costata l’espulsione e che ha di certo contribuito all’uscitaChampions League; tra una squadra che riparte dopo una dolorosissima indifferenza (e allo stadio c’erano 55mila persone su 75mila posti disponibili), più che i fischi; c’è di mezzo unche in parte difende il suo lavoro, ma che sa pure di non essere più un punto saldo del presente e soprattutto del futuro rossonero.Sia chiaro: al momento l’allenatore è tutt’altro che in discussione. Di esonero non si parla per niente, non è nei pensieri della dirigenza che vuole ora la concentrazione massima per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.