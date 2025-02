Quifinanza.it - Tutte le scadenze fiscali di febbraio 2025: il calendario

Anche aci sono molte lecui i contribuenti italiani, siano essi singoli cittadini o realtà imprenditoriali, devono prestare attenzione. Si va dall’Iva alla dichiarazione delle retribuzioni Inal, fino al versamento delle ritenute sostitutive dell’imposta passando per altre imposte più specifiche. Ilfiscale è dunque molto pregno, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi giorni del mese, si legga 20, 25 e 28del 20Una data fiscale molto importante è quella del 20. Entro la fine di questa giornata, infatti, i contribuenti sono tenuti a:versare i contributi Enasarco del quarto trimestre 2024. In questo caso il pagamento può avvenire con un addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD) oppure tramite il sistema PagoPA (attivo dal 2 trimestre 2022), online o attraverso i soggetti autorizzati.