Tutte le affermazioni false di Donald Trump rispetto all’Ucraina

Ieri seraha tenuto una conferenza stampa a Mar-a-Lago, la sua residenza a Palm Beach in Florida. Il presidente ha parlato dell’Ucraina e del conflitto con la Russia, a seguito dell’incontro tra la delegazione statunitense e quella inviata dal Cremlino presso Riad, in Arabia Saudita. Durante il meeting si è discusso del conflitto e delle strategie per porre fine ad esso, ma non è stato invitato alcun rappresentante ucraino.Una scelta comprensibilmente criticata da Volodymyr Zelensky, che ha già fatto sapere che «l’Ucraina non accetterà alcun accordo» stipulato senza il coinvolgimento del suo Paese. Davanti alle telecamere,ha riportato che il tasso di popolarità del presidente ucraino sia sceso al 4% e che Vladimir Putin non sarebbe mai entrato in guerra se, nel 2022, ci fosse stato lui al posto di Joe Biden.