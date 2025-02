Romadailynews.it - Turismo: al via a Roma dal 27 febbraio l’evento dei professionisti del lusso

Al via adal 27al primo marzo “Rise-Rome insights style experience 2025”, un workshop per valorizzare le potenzialita’ die Lazio, che accogliera’ circa 60deldiprovenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Brasile e da altri Paesi. L’obiettivo e’ quello di favorire lo sviluppo di nuove opportunita’ di business nel panorama internazionale delpremium, attraverso incontri “B to b” ed esperienze nel territorio di, presentato oggi al Palazzo Talia a, e’ promosso dall’assessore aldi, Alessandro Onorato, per conto della fondazione per l’attrazione “e partners”, il Convention bureaue Lazio, l’organismo fondato dalle principali associazioni di categoria che opera in accordo strategico con Regione Lazio eCapitale.