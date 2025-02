Tvzap.it - “Tu mi dai speranza”: Uomini e Donne, la famosa del programma si sposa

L’ex corteggiatrice di, torna a far parlare di sé, ma stavolta per una notizia che segna un capitolo felice della sua vita. Dopo aver attirato l’attenzione dei media nell’agosto 2024 per una polemica legata a una raccolta fondi per il suo cane, laè tornata sotto i riflettori per motivi decisamente più gioiosi: la proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato.Leggi anche: “Grande Fratello”, Chiara e Lorenzo vengono beccati così dalle telecamereLeggi anche: Michelle Hunziker, la conduttrice in mezzo ai due fuochi (ecco chi)Eleonora Rocchini siEleonora Rocchini si! La proposta di matrimonio all’ex corteggiatrice diè avvenuta più di tre mesi fa, ma Eleonora ha deciso di condividere la notizia solo ora, raccontando le emozioni vissute in modo intimo e riservato.