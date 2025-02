Justcalcio.com - TS – “Risultato eccessivo. Lookman? Uno dei peggiori rigoristi…”

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 00:30:00 Arrivano conferme da TS:Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta interna contro il Bruges per 3-1 con la conseguente eliminazione dalla Champions League. Il tecnico dell’Atalanta ha dichiarato: “Abbiamo fatto una buona partita, il. Dispiace uscire così dalla Champions League.? E’ reduce da un infortunio e fino a qualche giorno fa faticava anche a calciare. Per questo è stato utilizzato solo nel secondo tempo considerando che è tornato ad allenarsi con il gruppo da poco.non doveva calciare i rigori, è uno deirigoristi che io abbia mai visto. Lì la partita si è un po’ smorzata, però non è stato un bel gesto neanche questo“.Le parole di Gasperini“Sotto il punto di vista atletico stiamo bene, abbiamo avuto un buon ritmo.