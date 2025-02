Iltempo.it - Trump: "Zelensky ha gradimento del 4%, in Ucraina c'è legge marziale"

(Agenzia Vista) Usa, 19 febbraio 2025 "Innon ci sono state elezioni e c'è la. Il leader, mi dispiace dirlo, ha indici dibassissimi, al 4%. Le città del paese sono state distrutte, non è capitato a Kiev perché i russi non vogliono lanciare troppi missili lì. Il popolo dell'non tiene elezioni da molto tempo. Non è una questione della Russia, lo dico io e lo dicono tanti altri Paesi. La gente è stanca e vorrebbe un cambiamento”. Cosìin conferenza stampa a Mar-a-Lago. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev