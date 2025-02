Iltempo.it - Trump-Putin, l'incontro si farà: dal Cremlino svelano la data

L'tra i presidenti russo e statunitense, Vladimire Donald, potrebbe svolgersi prima della fine di febbraio, ma è possibile anche si tenga più avanti. Lo ha svelato durante un punto stampa il portavoce del, Dmitry Peskov, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass. Alla fine di febbraio «potrebbe esserci o meno» l', ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Nelle scorse oreha indicato come «probabile» unconprima della fine del mese. Il numero uno Usa qualche ora prima delle parole di Peskov ha respinto al mittente le proteste dell'Ucraina per essere stata esclusa dal tavolo dei negoziati con la Russia e ha accusato Kiev di aver iniziato la guerra. «Sono più fiducioso di prima», le parole didopo che il suo emissario, il segretario di Stato Marco Rubio, e quello del, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, a Riad hanno stabilito una sorta di reset nei rapporti tra Stati Uniti e Russia per arrivare alla pace in Ucraina ma anche in vista di nuovi affari tra Washington e Mosca e di un'intesa sugli equilibri di potere nel mondo.