Trump insulta Zelensky, la reazione dei leader europei in ordine sparso da Macron a Scholz

Leggi su Open.online

Gli attacchi diretti a Volodymyr, bollato come «comico mediocre» e «dittatore non eletto», da parte di Donaldnon sono affatto piaciuti ai.«È semplicemente pericoloso e sbagliato delegittimare il presidente ucraino», afferma il cancelliere tedesco Olafallo Spiegel. «Corretto è invece cheè il capo di Stato eletto; che nel mezzo della guerra non si siano tenute elezioni ordinarie corrisponde alle prescrizioni della costituzione ucraina e alla legge elettorale. Nessuno dovrebbe sostenere altro», aggiunge. Gli ha fatto eco la ministra degli Esteri Annalena Baerbock: «Se si guarda il mondo reale, invece di sparare un tweet, allora si sa chi in Europa vive nelle condizioni di una dittatura, la gente in Russia, la gente in Bielorussia». Dello stesso tono il commento della portavoce del governo francese.