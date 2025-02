Feedpress.me - Trump incontrerà Putin a fine mese: "L'Ucraina non avrebbe dovuto iniziare la guerra. Se l'Ue vuole schierare le truppe..."

Donaldha detto cheVladimir«probabilmente entro». «L'nonmaila» ha dettoa Mar-a-Lago a proposito delle critiche di Kiev per non essere stata inclusa al tavolo dei colloqui con la Russia. " Gli Stati Uniti non schiereranno maiin" ha affermato il Presidente nella conferenza stampa in Florida.