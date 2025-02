Lanotiziagiornale.it - Trump ha trovato il suo nuovo nemico: “Zelensky è un dittatore mai eletto”

Definire tesi i rapporti tra Donalde Volodymyrsembra ormai riduttivo. Il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare il suo omologo ucraino, definendolo addirittura un “mai”, oltre che un “comico mediocre” che è però riuscito a ottenere miliardi dagli Stati Uniti per una “guerra che non avrebbe mai vinto”.Non contento,continua nel suo affondo su Truth: “ammette che metà dei soldi che gli abbiamo inviato sono ‘mancanti’. Si rifiuta di indire elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini e l’unica cosa in cui è stato bravo è stato suonare Biden come un violino”.all’attacco diSecondo, “farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà più un Paese. Nel frattempo, stiamo negoziando con successo la fine della guerra con la Russia”, afferma.