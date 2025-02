Lettera43.it - Trump ha fatto male i conti: il disgelo tra Usa e Russia non isolerà la Cina, anzi

«Sedersi a un tavolo non basterà a riavviare le relazioni. L’Occidente non si è mai fidato della, ha tentatonuamente di smembrarla, indebolirla e contenerla. Anche Vladimir Putin se ne rende conto, i Paesi occidentali non accetteranno lacome uno di loro». E ancora: «Le due parti hanno una comprensione molto chiara l’una dell’altra, manca una fiducia di base». A parlare, alla televisione di Stato cinese, è Wang Shuo, professore della Scuola di Relazioni Internazionali e Diplomazia dell’Università di Studi Esteri di Pechino. Un punto di vista che sintetizza bene la prospettiva dellasul riavvio del dialogo tra Stati Uniti e.Il tentativo ditra Usa eha come obiettivo allontanare Pechino da MoscaA livello ufficiale si accoglie positivamente il tentativo di, ma tra gli osservatori c’è chi sottolinea una certa preoccupazione per il potenziale appeasement tra Washington e Mosca con l’obiettivo di tagliare fuori Pechino.