Linkiesta.it - Trump ha accusato l’Ucraina di aver iniziato la guerra

Leggi su Linkiesta.it

In una delirante conferenza nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, Donaldha dichiarato cheavrebbe dovuto «fare un accordo» per evitare il conflitto con la Russia, attribuendo a Kyjiv la responsabilità dellainiziata con l’invasione russa il 24 febbraio 2022. «Sentiamo dire che (gli ucraini, ndr) non sono stati invitati ai negoziati. Ma sono lì da tre anni. Avrebbero dovuto risolvere la questione molto prima. Non avrebbero mai dovuto iniziare la», ha detto il presidente degli Stati Uniti. Sembra una inquietante riedizione americana della favola del lupo e l’agnello di Esopo: non importa quali siano i fatti, il più forte cercherà sempre un pretesto per incolpare la vittima.Nel corso della conferenza stampa,ha anche messo in dubbio la legittimità della leadership di Volodymyr Zelensky, affermando che il presidente ucraino dovrebbe indire nuove elezioni, citando un presunto crollo del suo indice di gradimento al quattro per cento.