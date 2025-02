Secoloditalia.it - Trump “gela” Zelensky: “Incompetente, pessimo negoziatore”. La replica: “Vivi nella ‘bolla’ di Putin”

L’amministrazioneaccelera per una soluzione della guerra in Ucraina, incontra la Russia per la prima volta dal febbraio 2022, ma per Volodymyrsi annunciano giorni difficili. Pesano come macigni le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti contro il leader ucraino. Critiche aspre, che indicano un cambio di linea, con Washington sempre più propensa a un dialogo con Mosca che lascia marginale la presenza del leader ucraino. Parlando con i giornalisti a Mar-a Lago,ha definitoun. Il presidente americano è andato avanti con tutto un repertorio di dichiarazioni che di certo non hanno fatto piacere al suo omologo ucraino. Il primo dei colloqui con i russi a Riad è andato “molto bene”, ha fatto sapere, senza nascondere anche una certa irritazione nei confronti della frustrazione diper essere stato escluso e per la sua decisione di annullare la visita in Arabia Saudita.