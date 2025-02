Secoloditalia.it - Trump e Musk, intervista doppia: “Elon non sarà coinvolto in decisioni che riguardano i suoi affari”

L’uomo più potente del mondoto assieme all’uomo più ricco del mondo dall’anchor man più pagato al mondo: l’dei record è andata in onda su Fox News. Donalde il ‘first buddy’a colloquio con Sean Hannity, il presentatore più quotato della rete conservatrice, che vanta uno stipendio di 25 milioni di dollari l’anno.nel salotto tv della Fox Newsha dipintocome il la persona che più d’ogni altra mette in pratica iordini esecutivi, elogiando lo zelo del miliardario della tecnologia nell’implementare la valanga di ordini esecutivi che il presidente ha emesso da quando è tornato in carica. Nell’congiunta, i due uomini hanno dedicato molto tempo a tessersi le lodi a vicenda e a respingere le preoccupazioni secondo cuista oltrepassando ipoteri esecutivi.