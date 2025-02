Lidentita.it - Trump azzanna Zelensky: “Un dittatore, l’Europa non porta la pace”

Leggi su Lidentita.it

Dopo averlo scaricato, ora Donaldattacca a viso aperto Volodymyraccusandolo di essere “unsenza elezioni” a cui consiglia di “muoversi in fretta o non gli rimarrà un Paese”. Un lungo post apparso su Truth, quello del presidente americano, che è rimbalzato in fretta in ogni angolo del mondo. Per: “Unnonla” L'Identità.