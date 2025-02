Lettera43.it - Trump, attacco frontale a Zelensky: «Dittatore senza elezioni»

Leggi su Lettera43.it

Dopo la risposta di Volodymyra Donaldsul 4 per cento di gradimento tra i connazionali, il presidente ucraino è stato duramente attaccato dall’omologo statunitense su Truth e poi su X, con un lungo post in cui il tycoon lo ha bollato come «un comico di scarso successo», diventato «». Un riferimento quest’ultimo al suo mandato ormai scaduto, sulla cui legittimità insiste anche la Russia.Volodymyr(Getty Images).: «Amo l’Ucraina, maha fatto un lavoro pessimo»«Ha convinto gli Stati Uniti d’America a spendere 350 miliardi di dollari per entrare in una guerra che non poteva essere vinta, che non doveva mai iniziare, ma una guerra che lui,gli Stati Uniti e me, non sarà mai in grado di risolvere». Eppure, continua, il conflitto in corso è molto più importante per l’Europa che per l’America: «Abbiamo un grande, bellissimo oceano come separazione».