Trump attacca Zelensky | Un dittatore mai eletto e un comico mediocre

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha lanciato un duro attacco contro il leader ucraino Volodymyr, definendolo un “mai” e un “” che ha ottenuto centinaia di miliardi dagli Stati Uniti per “una guerra che non avrebbe mai vinto”. Le dichiarazioni dihanno suscitato un acceso dibattito a livello internazionale.Le critiche all’Europa sulla guerra in UcrainaOltre a criticareha anche accusato l’Europa di aver “fallito” nel tentativo di ottenere la pace in Ucraina. In un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, l’ex presidente ha ribadito che gli Stati europei avrebbero investito molto meno rispetto agli Stati Uniti in una guerra che, secondo lui, riguarda principalmente il Vecchio Continente.La reazione dell’UcrainaA stretto giro è arrivata la risposta di Andrii Sybiha, ministro degli Esteri ucraino, che su X ha ribadito la determinazione del suo Paese: “Il popolo ucraino e il presidentesi sono rifiutati di cedere alle pressioni di Putin.