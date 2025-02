Ilfogliettone.it - Trump attacca Zelensky: “Dittatore senza elezioni”. E Kiev risponde con durezza. Le ripercussioni sulla guerra

Il summit di Riad potrebbe rappresentare una svolta decisiva nello scacchiere geopolitico internazionale. L’incontro ha messo in evidenza un riavvicinamento tra Stati Uniti e Russia, aprendo la strada a un possibile faccia a faccia tra Donalde Vladimir Putin, con l’obiettivo di porre fine al conflitto in Ucraina. Ma se da un lato si intravede uno spiraglio di dialogo tra le due superpotenze, dall’altro i duri attacchi dia Volodymyrsegnano un raffreddamento nei rapporti tra Washington e. Un quadro che potrebbe relegare l’Ucraina a un ruolo sempre più marginale nei futuri negoziati.al vetriolo contro: “”A Riad, il presidente statunitense non ha usato mezzi termini per criticare il leader ucraino. Donaldha accusatodi essere un “” con un consenso “in caduta libera”, citando un presunto calo al 4% di gradimento.