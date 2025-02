Liberoquotidiano.it - Trump al vetriolo su Zelensky in un post Truth: "Dittatore mai eletto e comico mediocre"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Usa, 19 febbraio 2025 Ecco ilaldisu, pubblicato sul suo social: “Pensateci, unmoderatamente di successo, Volodymyr, ha convinto gli Stati Uniti d'America a spendere 350 miliardi di dollari per entrare in una guerra che non poteva essere vinta, che non doveva mai iniziare, ma che lui, senza gli Stati Uniti e "", non sarà mai in grado di risolvere. Gli Stati Uniti hanno speso 200 miliardi di dollari in più rispetto all'Europa, e il denaro dell'Europa è garantito, mentre gli Stati Uniti non riceveranno nulla in cambio. Perché Sleepy Joe Biden non chiede l'uguaglianza, dato che questa guerra è molto più importante per l'Europa che per noi? Abbiamo un grande e bellissimo oceano a separarci. Inoltre,ammette che metà del denaro che gli abbiamo inviato è "SPARITO".