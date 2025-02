Thesocialpost.it - Trump accusa Zelensky: “Non doveva iniziare la guerra”. Incontro con Putin entro fine mese

Clamoroso attacco di Donaldal Presidente: “Laè colpa sua“. Il Presidente degli Stati Uniti ha rilasciato dichiarazioni esplosive sullain Ucraina, puntando il dito contro il leader ucraino. The Donald, contestualmente, ha anche annunciato la data approssimativa dell’con Vladimir, che si terràun.Le accuse a: “Ha il 4% nei sondaggi, avrebbe dovuto fare un accordo”Parlando da Mar-a-Lago dopo la firma di alcuni decreti,ha scaricato l’intera responsabilità del conflitto su, sostenendo che lapoteva essere evitata. “Avresti dovuto finirla. Non avresti mai dovuto esserci. Non avresti mai dovuto iniziarla. Avresti dovuto fare un accordo”, ha dichiarato, criticando il presidente ucraino per non aver trovato una soluzione diplomatica.