Today.it - Trump accelera: "Vedrò Putin entro fine mese". Niente truppe Usa in Ucraina

Leggi su Today.it

Il presidente americano Donaldè un fiume in piena e le ultime ore sono tutte un susseguirsi di dichiarazioni e annunci. Le trattative per ladella guerra insono tra i primi punti dell'agenda del tycoon che non vuole rinunciare a passare alla storia come l'uomo della pace tra.