Quifinanza.it - Truffe su criptovalute e trading online, dalle finte imposte alle commissioni inesistenti

Leggi su Quifinanza.it

La tecnologia ha avuto un impatto importante in diversi settori: il mondo della finanza e degli investimenti è stato rivoluzionato da una serie di novità. Lesono una di queste. Oltre a permettere di effettuare interessanti investimenti, però, hanno fatto proliferare una serie di frodi. Tra leche subdolamente stanno prendendo piede nel corso degli ultimi tempi una è legatache dovrebbero essere pagate proprio sui guadagni derivanticrypto.Alcuni siti e operatori richiedono il pagamento di alcune somme per poter sbloccare i guadagni che deriverebbero da questo tipo di investimenti spacciate per tasse o. Ma attenzione: la richiesta che nasconde una vera e propria truffa. Questo tipo di frode si sta estendendo anche ad altri tipi di asset, dai Cfd, al forex,azioni ai futures.