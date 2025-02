Thesocialpost.it - Trovato un cadavere nel Po in centro a Torino: è di un uomo sui 30 anni

Ildi undi circa 30è stato rinel fiume Po, in pienodi. Il corpo è stato avvistato intorno alle 11:30 di mercoledì 19 febbraio e recuperato mezz’ora dopo, alle 12:00, nei pressi di via Sineo, a poca distanza dal ponte di corso Regina Margherita.Leggi anche: Caserta,ripescato nel fiume VolturnoNessun segno di violenza sul corpoSul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma. Secondo le prime informazioni, sul corpo dell’sarebbero stati individuati tatuaggi, ma non ci sarebbero segni evidenti di morte violenta.Gli inquirenti stanno eseguendo accertamenti per identificare la vittima e chiarire le cause del decesso. Le indagini sono ancora in corso.