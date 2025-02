Anteprima24.it - Trovato senza vita nel Castello di Arechi: ipotesi suicidio

Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere stata la depressione di cui soffriva da diverso tempo, a causa della perdita del figlio, la ragione per la quale un uomo, di 45 anni originario di Cava de' Tirreni ha deciso di togliersi la.Il corpo privo diè stato riall'interno del complesso monumentale deldia Salerno. Non escluso che la morte possa essere avvenuta nei giorni precedenti. Per recuperare la salma, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco perché ilè avvenuto nella parte alta di una torretta. Sul posto anche la polizia di Stato.