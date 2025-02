Trova la testa di un topo negli spinaci l’orrore dal banco del supermercato vicino a Pordenone | In giro c’è ancora il resto del corpo

Leggi su Open.online

to unmorto all’interno di una confezione didel. È la scoperta shock fatta da Maria Grazia Ragusa, 47enne di Budoia (), come riporta il Gazzettino. La donna – scrive il quotidiano di Venezia – ha denunciato l’accaduto al responsabile del punto vendita, ai carabinieri e alle autorità sanitarie, ricevendo una proposta di sostituzione della confezione. L’episodio risale a domenica scorsa: Ragusa ha tolto dal congelatore una busta die una di erbette e le ha svuotate nella pentola dell’acqua bollente. Quando ha, però, alzato il coperchio per controllare lo stato dell’operazione, la 47enne ha notato un oggetto scuro tra la verdura. «Ho visto un cubetto più scuro degli altri, ma ho pensato che si trattasse dipiù scuri o di un cubetto marcio o mal conservato, come talvolta succede dire», racconta.