Ilnapolista.it - Triste, solitario y Guardiola. Il Madrid di Ancelotti passeggia (3-1). Se avesse voluto, ne avrebbe segnati nove

. Ildine fa tre. Se, ne. Finisce malissimo quest’anno l’avventura in Champions del Manchester City. Tre a uno senza storia (il City ha segnato al 92esimo) dopo aver già vinto 3-2 all’andata. Ilha vinto senza accelerare. Seaccelerato, sarebbe finita 9-1. Ma ci vuole rispetto per una grande squadra decaduta. Il simulacro di partita dura quattro minuti. Giusto il tempo di assistere a un lancio millimetrico di Asencio per Mbappé che dal limite dell’area supera Ederson con un pallonetto millimetrico. L’arbitro Kovacspotuto fischiare la fine.Mbappé ha scelto la serata giusta per dimostrare di essere Mbappé. E al 33esimo ha segnato la seconda rete al termine di un’azione in velocità e in palleggio di prima tra Vinicius Rodrygo e Mbappé che quasi va in porta con il pallone.