Tvplay.it - “Triste e malinconico”: Roma, il leader dei giallorossi esce allo scoperto

Leggi su Tvplay.it

Un messaggio molto importante che arriva in queste ore e riguarda ladi Claudio Ranieri: parla uno dei. Laha vissuto un avvio di stagione di sicuro molto complesso. L’addio di Daniele De Rossi ed il conseguente arrivo di Ivan Juric hanno di sicuro destabilizzato un ambiente che ovviamente sperava di poter vedere la squadra girossa trovare stabilità ed equilibrio.Gianluca Mancini ed altri componenti della(LaPresse) TvPlay.itCosi non è stato, e dunque si è arrivati alla seconda rottura stagionale in panchina, con l’addio di Juric e l’arrivo di Claudio Ranieri che, ad oggi, pare aver dato davvero una nuova dimensione alla.Ihanno ritrovato anche un entusiasmo importante, frutto di un lavoro certosino da parte del tecnico che ha deciso di lavorare prima sulla testa dei calciatori, per poi passare a tutto quello che concerne l’aspetto tattico.