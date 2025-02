Calciomercato.it - Trigoria, rifinitura prima del Porto con un solo assente: le possibili scelte di Ranieri | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

conduce l’ultimo allenamentodel match decisivo contro ighesi: tornano Rensch e ManciniLa Roma scende in campo per laalla vigilia della sfida fondamentale contro ilche deciderà le sorti europee dei giallorossi. Aprepara il match che domani sera (ore 18.45) la sua squadra dovrà vincere per passare il playoff e qualificarsi agli ottavi dopo l’1-1 dell’andata.Allenamento AS Roma – calciomercato.itLa Roma ha dimostrato di essere superiore, ma la direzione – e la designazione – di gara di Stieler che non è affatto piaciuta (eufemismo) al tecnico e il rosso a Cristante hanno un po’ condizionato la gara e complicato i piani. La qualificazione resta chiaramente alla portata ma non è assolutamente concesso sbagliare.avrà tutti a disposizione, anche Rensch e Mancini che in questi giorni si sono allenati a singhiozzo.