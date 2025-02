Ilfattoquotidiano.it - Trieste, la fuga delle multinazionali: 800 posti a rischio tra licenziamenti e cassa integrazione

Tre crisi industriali si abbattono contemporaneamente sue il suo tessuto produttivo. Circa 800rischiano di essere cancellati a colpi dicollettivi e quasi 5mila lavoratori sono scesi in piazza, chiedendo soluzioni e interventi pubblici, di fronte a proprietà che si defilano. U-Blox Italia, Flextronics e Tirso sono i nomi di questa geografia della recessione industriale in Friuli Venezia Giulia.U-Blox, 190 ingegneri a casa – Una lettera è arrivata a sorpresa ai 190 di U-Blox, azienda specializzata composta in gran parte da ingegneri, chimici e fisici, che si occupa di ricerca e sviluppo elettronicotelecomunicazioni. Ha sede a Sconigo, frae Sistiana. Sono alle dipendenze di un gruppo multinazionale con sede a Zurigo che conta in tutto 1.300 persone, mentre la produzione di cellulari viene effettuata in Austria e in Malesia.