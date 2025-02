Triathlon Mondiali Winter | si parte il 21 febbraio a Cogne

Leggi su Sportface.it

Mancano meno di due giorni aidi. Siil 21(Aosta), che diventerà la prima località ad ospitare per la terza volta la rassegna iridata (2013 e 2014). Al via da venerdì 21, fino a domenica 23. 400 atleti di 21 nazioni con il ritorno, dopo 3 anni di assenza e sotto bandiera neutrale, di nove russi e una bielorussa. Tra questi, ecco gli ex campioniPavel Andreev (8 titoli consecutivi tra il 2011 e 2020) e Dario Rogozina (3 titoli nel 2019, 2020 e 2022). Si assegneranno anche i titoli diDuathlon e di Parae Paraduathlon. Iampioni in carica nelsono gli azzurri Sandra Mairhofer e Franco Pesavento, vincitori anche della gara a coppie. Per quanto riguarda ilDuathlon i norvegesi Christian Tungesvik e Ines Skjelum devono difendere il titolo della passata edizione.