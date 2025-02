Lanazione.it - Tre serate d’autore con “Jam – Concerti Instabili“. I colori della musica si svelano a lume di candela

Una bella novità al Piccolo Teatro degli: è ai nastri di partenza “Jam –”, tre appuntamenti esclusivi che in questo week-end trasformano il teatro di Assisi in un vero e proprio music club adi, dove poter gustare un drink durante le. Si comincerà venerdì alle 21.15 con Manuel Magrini al pianoforte e Pietro Paris al contrabbasso (foto) in “Morning Routine”: un progetto che racconta il rapporto speciale tra i due musicisti : accompagnati in questa occasione speciale da Cosimo Boni alla tromba – e le tradizionili dalle quali provengono. La lororacconta di una quotidianità condivisa con i grandi compositori e con i grandi improvvisatoristoria jazz, di una consuetudine fatta di prove, dialoghi e scambi con talvolta inaspettati e divergenti: Chick Corea e Nick Drake, Elliott Smith e Thelonious Monk, Toninho Horta e Duke Ellington.