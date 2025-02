Lanazione.it - Trasporta rifiuti edili illegalmente, 13mila euro di sanzioni

La Spezia, 19 febbraio 2025 – La polizia locale sequestra un autocarro chevadeiper oltre. Nell’ambito dei controlli sul corretto conferimento e trasporto dei, gli operatori del Nucleo Decoro e Tutela ambientale della polizia locale spezzina hanno individuato in via Sarzana un autocarro sul quale alcuni operai stavano caricando. Il mezzo è stato fermato in via delle Pianazze, con alla guida il proprietario, titolare di una ditta individuale. Gli accertamenti hanno evidenziato gravi irregolarità: la ditta non risultava iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come previsto dalla normativa vigente, mentre l’autocarro non era stato sottoposto alla revisione obbligatoria. Il mezzo è stato successivamenteto alla pesa dell’isola ecologica degli Stagnoni, dove è stato rilevato un notevole sovraccarico.