Trascinato nell’oceano da un’onda Trovato il corpo del turista lariano

Camminava sugli scogli a ridosso del molo di Felgueiras a Porto, affacciato sull’oceano, nel punto in cui il fiume Douro si immette nell’Atlantico. In questo punto esatto, sabato mattina, Roberto Bertaggia, 36 anni, originario di Veniano e residente a Nesso, è stato travolto daanomala e potente, che lo hain acqua. Un drammatico incidente avvenuto davanti agli occhi dei due amici con cui stava trascorrendo il fine settimana nella città portoghese, che non hanno potuto fare nulla per intervenire. Ieri mattina, dopo due giorni di ricerche, le autorità portuali hanno comunicato il suo ritrovamento, avvenuto al largo di Vila do Conde, a una trentina di chilometri a nord di Porto. Sabato gli amici hanno subito dato l’allarme, e le ricerche si sono concentrate nel punto in cui Bertaggia era sparito, accanto al faro che segna la foce del Douro.