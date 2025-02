Ilrestodelcarlino.it - Trapianto di cornea in Emilia-Romagna: nel 2024 superati i mille interventi

Bologna, 19 febbraio 2025 – Quasi il 30% in più di cornee trapiantate nelappena trascorso, rispetto al 2023. Al 31 dicembre, infatti, la Banca delle Cornee dell', che opera all’interno dell’Azienda USL di Bologna, ha raggiunto l’importante traguardo registrando oltre 1000: 1017 cornee trapiantate, di queste 995sono stati eseguiti da 19 centri didella nostra regione e 22 da ospedali fuori regione. Il risultato è stato raggiunto grazie alla generosità di 1126 donatori e alla sensibilità dei loro familiari che, in un momento così doloroso come il decesso di un caro, hanno deciso di compiere un atto di altruismo per ridare la vista a chi è in lista d'attesa per undi. Un obiettivo conseguito anche grazie all'impegno e alla professionalità sempre più elevata di infermieri e medici dei coordinamenti ospedalieri, che lavorano per selezionare i donatori, e alle competenze tecniche all'avanguardia che negli ultimi anni la Banca Cornee dell'ha raggiunto.