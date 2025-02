Dayitalianews.com - Tragico scontro tra scooter ed autocarro: muore un uomo di 56 anni. Inutile il trasporto in ospedale. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica. E’ successo a Roma, zona La Rustica

Non ce l’ha fatta l’di 56rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì 18 febbraio a, nel quartiere La. Il sinistro si è verificato all’altezza dell’intersezione tra via Turano e via Guttuso, dove il motociclista, a bordo di unoYamaha TMax, è entrato in collisione con unOpel Vivaro, guidato da undi 55.L’allarme e i soccorsi in codice rossoA seguito del violento impatto, l’autista del furgone ha immediatamente allertato i soccorsi, permettendo l’arrivo sul posto degli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale diCapitale e dei sanitari del 118. Le condizioni del centauro sono apparse fin da subito gravissime: trasportato d’urgenza in codice rosso all’Sandro Pertini, i medici hanno tentato ogni manovra possibile per salvargli la vita.