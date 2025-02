Dayitalianews.com - Tragico incidente a Roma, schianto fra camion e moto: morto centauro di 56 anni

Un gravissimoè avvenuto questa mattina, mercoledì 19 febbraio 2025, a, nella zona di La Rustica. Une unasi sono scontrati con violenza. Ad avere la peggio è stato ilciclista, un uomo di 56, che ha tragicamente perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’.Cosa è successoL’è avvenuto tra via Turano e via Guttuso, coinvolgendo un autocarro Opel Vivaro e uno scooter Yamaha T-Max. Ad avere la peggio è stato un uomo di 56, che si trovava sullae che è caduto sull’asfalto in gravi condizioni. L’allarme è stato lanciato dal conducente del, un uomo di 55, coetaneo della vittima.I sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’e hanno trasportato d’urgenza ilciclista di 56all’ospedale Sandro Pertini, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.