Laprimapagina.it - Tragedia sul lavoro a Carrara: morto Giorgio Bedini, imprenditore schiacciato da una gru

Leggi su Laprimapagina.it

Un’ennesimasul, questa volta a, dove undi 82 anni,, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel piazzale della sua azienda., titolare dellaMarmo, è statosotto una gru mentre stava lavorando con il pesante macchinario, che ha improvvisamente ribaltato travolgendolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma la vittima è deceduta sul colpo, senza che i soccorsi potessero intervenire in tempo.L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di lunedì 19 febbraio. Il personale del 118 è immediatamente giunto sul posto, ma non c’era già più nulla da fare per l’, molto conosciuto nella zona per la sua attività che da oltre 30 anni si occupa della commercializzazione di marmi, pietre e granito.