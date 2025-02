Tvzap.it - Tragedia alle terme, arrivano i controlli: poi la scoperta agghiacciante

Social.: poi la. Una vera e propriasi è consumata in un centro termale, dove i soccorsi hanno trovato tre persone senza vita. Nonostante il tempestivo arrivo degli aiuti, per loro non c'è stato nulla da fare. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti per capire che cosa sia successo veramente. Giappone,: tre morti per sospetta intossicazioneTre persone, nello specifico il propietario della struttura e due dipendenti, hanno perso la vita a causa di un'elevata concentrazione di gas tossico nei pressi di un resort termale situato a Fukushima, nel nord-est del Giappone.