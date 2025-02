Dayitalianews.com - Tragedia all’alba: incendio in un appartamento costa la vita ad una pensionata di 89 anni. La figlia trasportata d’urgenza in ospedale; intossicata, è in gravi condizioni. E’ successo in zona Monteverde a Roma

Unscoppiato nelle prime ore di mercoledì 19 febbraio èto ladi un’anziana di 89, residente in un palazzo situato in Circonvallazione Gianicolense, al civico 74, nel quartiere, a. La donna, intrappolata all’interno della sua abitazione al quinto piano, non è riuscita a mettersi in salvo. La, che si trovava con lei, è stata soccorsa einper leconseguenze dovute all’inalazione del fumo.L’allarme alle 4:20: mobilitazione dei soccorsiLe fiamme si sono sprigionate intorno alle 4:20 del mattino, sorprendendo nel sonno le due donne. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, con un massiccio dispiegamento di mezzi:Squadra Ostiense 7/A,Autoscala,Autobotte,Carro autoprotettori,Funzionario di turno eCapo turno provinciale.